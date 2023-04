Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha estado presente esta mañana en la asamblea de LaLiga donde se ha vuelto a referir al caso Negreira, tal y como hizo el pasado lunes en su ataque contra el Real Madrid y contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Precisamente Tebas, tras esta reunión, ha explicado que Laporta "no ha convencido a los clubes": "Se ha tirado 20 minutos para dar sus explicaciones, que son un poco el resumen de que lo pudimos oír en su rueda de prensa y después las intervenciones de unos cuantos clubes y la mía también. Cada uno ha valorado la situación".

"Ha dicho que los pagos no pretendían comprar árbitros ni influir. Los clubes han dicho que no era normal, que no era habitual y que esos pagos no son correctos y que se debe investigar", dice el presidente de LaLiga.

Incide en que "no ha aclarado nada": "Tampoco era el foro para el que Barcelona hiciera su defensa judicial. Ha quedado claro que no ha convencido en sus explicaciones y que eso seguirá adelante donde corresponda".

Sobre esas explicaciones, insiste Tebas "en que no son las explicaciones que se deberían dar": "No son explicaciones suficientes y es inentendible tantos años pagando al vicepresidente del CTA. Hemos añadido un dato, hemos hecho un escrito al juzgado de instrucción, porque Enríquez Negreira hijo no está como investigado y hemos pedido que esté como investigado".

Por último ha querido destacar que en su opinión el Barcelona "no ha comprado árbitros": "Yo no creo que el Barcelona comprara árbitros, lo que creemos es que querían influir en algo. Sólo la intención porque creías que podía influir es una conducta punible...".