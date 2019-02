El padre de Emiliano Sala, sobre el hallazgo de la avioneta: "Estoy desesperado"

Horacio Sala, padre del jugador Emiliano, manifestó estar "desesperado" tras el hallazgo de la avioneta Piper PA-46 Malibú en las profundidades del Canal de la Mancha. "No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", expresó Horacio en declaraciones al canal Crónica TV.

La pequeña aeronave fue detectada por el barco FPV Morven, contratado por la familia gracias a una colecta que tuvo cientos de donantes. El hallazgo se produjo en el primer día de búsqueda coordinada entre esta embarcación privada y un barco del Ministerio de Defensa británico.

El oceanógrafo David Mearns fue el encargado de confirmar el hallazgo del Morven e informó de que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar mañana la investigación de los restos del avión. "Por respeto a la familia no daré detalles del hallazgo", añadió después el mismo Mearns a la prensa en la ciudad de Guernsey.

"Desde allá me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", concluyó Horacio muy acongojado.