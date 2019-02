Encuentran el avión en el que viajaba Emiliano Sala en el Canal de la Mancha

El avión privado en el que el 21 de enero viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala fue encontrado este domingo en el fondo del Canal de La Mancha, informó el equipo de una empresa privada que se ha encargado de la búsqueda.

El avión pilotado por David Ibbotson, que transportaba a Emiliano Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff, fue encontrado por el equipo de búsqueda privado dirigido por David Mearns, que lo confirmó en su cuenta de Twitter.

El buque del 'Air Accidents Investigation Branch' (AAIB), encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos, supervisará la recuperación de los restos.

