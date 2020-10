Paco Jémez, exentrenador de equipos como el Rayo Vallecano y la UD Las Palmas, ha participado en una charla con el canal de Youtube 'Ídolos Show' y ha hablado nuevamente del rifirrafe con Zinedine Zidane. "Nunca puse en tela de juicio su calidad como entrenador", afirma.

"Lo que dije es que, en ese instante y con la reglamentación vigente en España, él no podía entrenar. La RFEF le sanciona, y es el CSD el que rebate eso. Ahí le achaco a la Federación el no poner los hue*** encima de la mesa. Se debía haber convocado una huelga y no lo hizo, perdiendo credibilidad", afirma.

Jémez va más allá en su argumento: "El Real Madrid, poderoso, movió los hilos y le salió bien. Me faltó apoyo de mis compañeros. Se callaron la boquita, no dijeron nada".

El técnico, además, volvió a la carga contra el VAR: "Nunca me ha gustado. Se equivocan viéndolo por una televisión. Antes pasaba, pero era criterio del árbitro. Ahora no puedes decir que no has visto la jugada. Hace a los árbitros peores, ahora pitan lo que podría pitar yo. Si te equivocas viendo una jugada 23 veces es que algo pasa".

"¿Ramos? En nuetra época habría sido más agresivo"

"Antes, la mejor forma de acojo*** al rival era levantarlo tres metros del suelo en la primera jugada. El fútbol tenía eso, a veces no se veía. Las cámaras pillaban lo que podían, era un fútbol más viril porque no nos veía nadie. ¿Ramos? No lo tengo como un jugador agresivo. Quizá en nuestra época lo habría sido más", dice Jémez.

Jémez recuerda el día en que salió aplaudido del Santiago Bernabéu tras perder 10-2: "Íbamos ganando y nos echaron a dos. Al terminar, la gente pitaba al Real Madrid y nos aplaudía a nosotros. Lo dejó ahí para que la gente piense..."

"En otro, contra el Barça, no solo nos aplaudió el público sino también los jugadores del Barcelona. Es una de las mayores gratificaciones que he tenido. Si algún día gano algo, no estaré tan satisfecho como entonces", cuenta.

"Podría haber entrenado a la Selección o a un gran equipo"

Y es que Jémez reconoce que hubo un momento en que podría haber entrenado a cualquiera: "Desde la Selección a un gran equipo. Pero no llegó la opción, a saber si volveré a tener algo así. Pasó un tren que debería haberme dado más y me gané la opción de un proyecto más importante".

"¿Volver a México? En Cruz Azul nos habría gustado quedarnos, sabíamos que el club iba a invertir mucho dinero. Pero si me llama el América, ¿cómo decir que no? A muchos en el Cruz Azul no les sentará bien, pero soy un profesional", dice Jémez.