El Racing de Santander, representado por David Carmona, emitió este jueves un comunicado en el que afirmaban que "la prioridad" del equipo es terminar el campeonato, pero que están en desacuerdo con someterse a test cuando no hay suficientes para abastecer a la población que los requiere.

Jordi Figueras, central del Racing, estuvo en 'El Chiringuito' y explicó la tesitura: "Queremos terminar la temporada, pero el sentir de la plantilla es que ahora mismo no es el momento y hay otras prioridades".

"Se están infectando muchos sanitarios y policías, y está muriendo mucha gente como para querer que el fútbol vuelva deprisa y a toda costa", aseveró el jugador.

En el comunicado figuraba que consideraban más necesario repartir test entre las personas que los requieren que entre futbolistas: "El test no es esencial para nosotros. Estamos viendo que el Gobierno está requisando material sanitario para ponerlo a disposición de aquellos que lo necesitan y no debemos ser nosotros quienes debemos hacernos un test para volver a correr".

Por otro lado, el Racing va último en Segunda, pero Figueras no justifica la acción conjunta como excusa: "Si se cancelase ahora LaLiga, no sabemos qué pasaría con el Racing y el resto de equipos. Me parece un poco demagogo el hecho de que la gente pueda pensar así".

"Ahora mismo no es el momento de firmar nada sabiendo que no es fiable, y menos poner en riesgo tu salud para volver a jugar al fútbol", zanjó. .