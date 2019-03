Odriozola: "Luka Modric merece el premio 'The Best'"

Álvaro Odriozola no tiene dudas, Luka Modric merece el premio 'The Best', el galardón que entregará la FIFA al mejor futbolista. Sus rivales por este título individual son Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

"No soy de favoritos, pero para mí sin duda Luka Modric merece el premio. Ha ganado la Champions, ha llevado a Croacia a la final del Mundial y su forma de jugar nos tiene a todos enamorados, por lo tanto, él merece el premio", comentó durante un acto en la sede de 'El Ganso'.

Además, a Odriozola "le sorprende" la ausencia de su compañero Gareth Bale en la lista de nominados al equipo ideal del año en la FIFA, ya que es un jugador que es "una maravilla" y qe le ha sorprendido desde que llegó al club blanco. "Hace cosas que otros no hacen. Es una maravilla, como jugador y como persona y tengo que mostrar mi asombro porque no esté nominado", comentó.

El lateral madridista aún no ha tenido la oportunidad de debutar esta temporada, tras la lesión en el abductor, que sufrió en pretemporada. Pero ya está "en plenas condiciones" y tiene "la suficiente madurez" para saber que ahora tiene que "trabajar, trabajar y trabajar" para entrar en el once.

"Me siento muy bien, he aprovechado el parçon para coger el ritmo necesario y ahora nos vienen partidos importantes, en los que hay que estar al cien por cien", señaló.

Para Odriozola sería "especial" que el debut se produjera este sábado, contra el Athletic de Bilbao y en San Mamés, el hogar de su máximo rival cuando militaba en la Real Sociedad. "Por supuesto que sería especial, pero en cualquier campo y contra cualquier equipo es especial debutar con el Real Madrid. Me centro en trabajar cada día, estar preparado, Julen lo sabe", aseguró.

En cuanto a su adaptación, comentó que "ha sido rápida", porque ya conocía a jugadores de la selección española y su entrenador, Julen Lopetegui, sabe que está "preparado", ya que se lo ha demostrado en los entrenamientos.