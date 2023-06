Pep Guardiola volverá a tener una oportunidad de ser campeón de Europa con el Manchester City. Será la segunda para él. En la primera cayó ante el Chelsea y ahora, este sábado, se enfrenta al Inter de Milán en Estambul.

El preparador catalán dice que estar "obsesionado" con la Champions League no es algo malo. "Es absolutamente un sueño. Para alcanzar las cosas hay que tener obsesión, deseo, ganas. Es un sueño, pero la obsesión también es positiva", ha dicho en la rueda de prensa previa.

No ve al equipo británico favorito: "Es un partido especial, sólo hace falta ver cuánta gente hay en la sala. No puedo controlar el favoritismo, hay que centrarse en lo que tenemos que hacer".

"He visto todos los partidos del Inter cuanto he podido. Lo que pasó antes da igual. El Inter tiene más historia. No importa el favorito, lo que ocurre es lo que importa mañana. El que gane será favorito", ha detallado el que fuera preparador del FC Barcelona.

Recordando precisamente aquella final ante el Chelsea, cree que será un partido muy diferente: "Es un partido diferente, distintos jugadores, el torneo es diferente... Hace dos años planeamos hacer un buen partido, pero no nos salió bien. Mañana tenemos un plan, una idea. Si sale bien, será que hemos acertado".

Erling Haalandserá una de las figuras del partido. El delantero que ha fichado el City para llegar a citas como éstas. Y aquí están. Eso sí, Guardiola prefiere no personalizar: "No estoy aquí para comentar el promedio de goles de Haaland. Si tienes dudas sobre su promedio, debes ser el único. Mañana estará preparado para ganar la Champions".

La final de Champions entre el City y el Inter de Milán se jugará este sábado a partir de las 21 horas en Estambul.