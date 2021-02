El CE Constancia derrotó a domicilio al CE Andraxt (0-1) en una victoria que tuvo como protagonista al colegiado en el único tanto del encuentro.

Corría el minuto 82 de la segunda mitad cuando el árbitro, involuntariamente, hizo una zancadilla a un jugador del equipo local en el centro del campo, cuya pérdida de balón se tradujo en el gol del Constancia.

Tras la polémica jugada, los jugadores del Andraxt se comieron al árbitro, pidiéndole explicaciones de por qué no había parado la jugada ante la 'falta' que había cometido.

Para mas 'inri', y ante las quejas de los jugadores, el colegiado expulsó a Bernardo Lomar, el futbolista del conjunto local al que segundos antes había trabado de manera fortuita.

Hasta los propios narradores del encuentro no daban crédito a lo que acababan de presenciar. "Esto si que no lo he visto en mi vida. El árbitro hizo una entrada a Bernardo Lomar, que cayó al suelo. No paró el juego. Vaya tela lo que acabamos de ver", dijo el comentarista del encuentro del grupo 11 de Tercera División.