No han pasado ni dos meses de la denuncia que sacudió al mundo del fútbol. La modelo Najila Trindade presentó una denuncia contra Neymar, futbolista del PSG, por una presunta violación.

Eso ocurrió el pasado 1 de junio. Ahora, Trindade confiesa en una entrevista a 'UOL Esporte' los duros momentos por los que ha pasado, resumiéndolo en una frase: "Es como si un huracán hubiese pasado por mi cabeza".

"Me estoy recuperando física, metal y psicológicamente porque el daño es grande. El psiquiatra me ha ayudado mucho porque no puedo manejar todo lo que sucedió", asegura.

También relata los duros momentos que vivió tras denunciar al futbolista, asegurando que "nadie se acercó" a prestarle ayuda. "No he recibido apoyo en ningún momento porque se trata de Neymar", opina.

"No es la primera vez que me destruyen el machismo y la injusticia. Mi hijo me necesita y debo criarlo para que no sea en el futuro un hombre machista y violento", afirma, incidiendo en que sufre "represalias porque la gente no entiende lo que ha sucedido".

