Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha dejado de nuevo su punto de vista sobre la vacunación contra el coronavirus ante la situación crítica que viven algunos países en cuanto a contagios por la aparición de Omicron. Para el alemán, la cosa está clara.

"Legalmente, la vacunación no debería ser obligatoria. Pero moralmente sí", afirma.

Klopp explica su afirmación: "Desde un punto de vista moral, si puedo hacer algo para ayudar a la gente para mí es algo obligatorio".

"Tengo 54 años, solo creo en que se puede convencer a la gente de que hay cosas correctas que se deben hacer", cuenta.

Para Klopp, además, parar la Premier League por los contagios es una mala idea porque "todo va a seguir igual".

"No hay un gran beneficio. Cuando volvamos no cambiará nada. Si parando el virus se fuera sería el primero en hacerlo, pero ese no va a ser el caso", sentencia.