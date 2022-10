Kylian Mbappé se encuentra viviendo tensos momentos en el París Saint-Germain. A pesar de desmentir este domingo que haya pedido al club salir en el próximo mercado invernal de fichajes, parece que la afición le tiene en el punto de mira.

Su polémica renovación, la difícil relación que mantiene con Leo Messi y Neymar, los líos con la posición en la que prefiere jugar, sus desavenencias con los patrocinadores de la selección francesa... todo ha sumado para lo visto en la noche de este lunes en la capital gala.

A su llegada a la alfombra roja del teatro Chatelet, los aficionados agolpados a la entrada le recibieron con una sonora pitada y un fuerte abucheo.

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Ya en la gala, al delantero parece que no le sentó bien su posición en la clasificación del Balón de Oro. A pesar de anotar 39 goles en 46 partidos, Mbappé terminó en sexto lugar y su cara tras enterarse fue el reflejo de su sentir.

Kylian Mbappé came in 6th for the Ballon d'Or 👀 pic.twitter.com/id7hZF4ACu — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2022