Este lunes en la gala del Balón de Oro en París no solo se repartieron premios. Andriy Shevchenko, ucraniano y ganador del máximo galardón a nivel individual en el año 2004, fue el encargado de entregarle a Alexia Putellas el Balón de Oro femenino.

Sin embargo, antes de dárselo, quiso tener unas palabras para su país, que sufre desde el pasado mes de febrero la invasión de Rusia.

"Es un momento muy difícil desde que empezó la guerra para los ucranianos. Estoy muy orgulloso de cómo mi país se defendió y luchó por ser libre", comenzó.

"Es muy importante recordar que la guerra continúa, pero lo más importante es quedarse junto a Ucrania y ayudar", señaló.

El exfutbolista está metido de lleno en distintas organizaciones que tratan de ayudar al país ucraniano a salir de la terrible situación por la que está pasando: "He estado muy involucrado en muchos proyectos humanitarios en Medical Aid Project junto con el fundador de la plataforma de recaudación de fondos United 24, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski".

Ante este emotivo discurso, todos los asistentes que escucharon muy atentamente aplaudieron las palabras del ucraniano, con un Shevchenko visiblemente emocionado.

Chevtchenko got a message for all of us... 🇺🇦💛#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ