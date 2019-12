Las redes sociales son un peligro si no se utilizan debidamente. Si a eso le sumas un momento delicado, un mensaje puede acabarse convirtiendo en un auténtico problema.

Es lo que le ha pasado al futbolista del RC Deportivo de la Coruña Peru Nolaskoain. El jugador compartió un vídeo con sus 'mejores amigos' en su cuenta de Instagram, un vídeo en el que criticaba su temporada y la del equipo gallego, que encadena 17 jornadas sin ganar.

"Me he puesto a reflexionar y he llegado a una reflexión: estoy jod***. Tengo un trancazo de locos que no sé de dónde viene, no ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos, es preocupante... y aparte no salgo de fiesta. En vez de salir de fiesta para emborracharme para olvidar el año de mierda que estamos haciendo me quedo en casa haciendo el subnormal", afirma.

Este mensaje se difundió como la pólvora a través de Twitter, donde no tardó en viralizarse. Nolaskoain, que tiene privada su cuenta de Instagram, viene de sufrir con su equipo un nuevo tropiezo, esta vez contra el Lugo (0-0).