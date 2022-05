Tragedia en el mundo del fútbol. Maximiliano Rolón, formado en la cantera del Barça, ha muerto a los 27 años tras sufrir un accidente de tráfico en Argentina.

El jugador argentino, que militó en el club azulgrana entre 2010 y 2016 se dirigía hacia Rosario, según cuenta el diario 'Olé' cuando sucedió el siniestro.

El accidente se encuentra bajo investigación. Fue a la altura de Pujato, dirección Rosario, en la ruta nacional 33. Además de él, también perdió la vida Leonardo, uno de sus hermanos.

Tras conocer los hechos, el Barça ha compartido un texto en sus redes sociales.

"Consternados por la muerte de Maxi Rolón, jugador del fútbol base del FC Barcelona entre 2010 y 2016. Expresamos nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a su familia. Descanse en paz", compartieron los culés.

De azulgrana, coincidió con jugadores como Seri Samper o Munir. Precisamente el ahora sevillista quiso despedirse de Maxi Rolón con una imagen de cuando compartían vestuario.

El argentino se formó en el Barça, donde llegó a debutar con su filial. Desde allí militó en equipos como el Lugo, el Santos, el Arsenal, el Coquimbo, el Al-Diwaniya y el Fuerza Amarilla.

O CD Lugo quere transmitir as súas condolencias a familia e amigos do ex-xogador albivermello Maxi Rolón, despois do seu pasamento en accidente de tráfico.

Estamos convosco.

DEP pic.twitter.com/uYP4wBGYsH