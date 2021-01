Ha fallecido el cantante Gerry Marsden a sus 78 años. El británico junto con su banda 'Gerry and the Pacemakers' hicieron el himno del Liverpool, y es que la canción 'You'll Never Walk Alone' compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein en 1963 fue adoptada por los hinchas como himno.

El equipo inglés lo ha publicado en sus redes sociales: "Es con tanta tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Gerry Marsden. Las palabras de Gerry vivirán para siempre con nosotros. Nunca caminarás solo Corazón rojo"

"La voz de Gerry acompañó nuestras noches más importantes. Su himno unió a los jugadores, el personal y los fanáticos de todo el mundo, ayudando a crear algo realmente especial. Corazón rojo", ha continuado el Liverpool.

El club inglés y los seguidores 'red' lloran la pérdida del que les dio la mítica canción que tantas veces se ha oído a capella en el campo de juego.