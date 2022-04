Tragedia en Anfield. Un aficionado del Liverpool falleció durante el partido del conjunto inglés y el Benfica, que se celebró este miércoles y en el que los 'reds' confirmaron su billete para las semifinales de la Champions.

El Liverpool ha informado de su fallecimiento a través de sus canales oficiales. El hombre fue atendido en el estadio y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.

"Ante todo, las condolencias y los pensamientos de toda la gente del club están con la familia del aficionado, sus seres queridos y sus amigos", dice el comunicado. Los aficionados 'reds' también han trasladado sus condolencias a toda su familia a través de las redes sociales.

Y agradece el Liverpool el trabajo de los servicios de emergencia: "Nos gustaría agradecer a los servicios de emergencia sus heroicos esfuerzos en la atención urgente y nuestro agradecimiento a nuestros profesionales médicos, a la gente de seguridad y a todos los aficionados que se encontraban en las inmediaciones del incidente por su ayuda".

