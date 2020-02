José Mourinho suele ser noticia simplemente por estar ahí. Una personalidad arrolladora de la que se destaca hasta cuando se corta el pelo. En este caso también ha sido así, pero su cambio de 'look' ha sido tal que las reacciones han sido múltiples.

El portugués ha decidido raparse al más puro estilo Guardiola, algo que tiene una explicación de lo más curiosa que cuenta el propio Mourinho.

"A veces me gusta cortarme el pelo bastante. A veces me gusta sentir el frío, cambiarlo, pero esta vez no ha sido el caso. Esta vez me he quedado dormido. Me quedé dormido y cuando me desperté... mi pelo estaba tan mal que le dije 'córtamelo al uno'. Porque esperemos que mi pelo vuelva a crecer", revela Mourinho en 'Sky Sports'.