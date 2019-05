Mourinho, preocupado por Casillas: "Llamé al Oporto inmediatamente para saber qué había pasado"

Jose Mourinho habló del infarto de Casillas en Russia Today, uno de los numerosos medios donde colabora, y se mostró atento a las evoluciones del portero. "Llamé al Oporto inmediatamente para saber qué había pasado. Está en buenas manos. El Oporto tiene un departamento médico fantástico, uno de los mejores con los que he trabajado", afirmó el técnico.

"La prensa portuguesa está llena de información positiva, incluso hablando de que Iker posiblemente pueda volver a jugar al fútbol", y añadió: "Cuando tienes 37 años, en la última parte de tu carrera, y todavía estás pensando que vas a jugar al fútbol, es porque la situación está completamente bajo control".

Mourinho también quiso hablar sobre el conflicto que vivió con el portero en el Real Madrid. Aseguró que ahora tienen una relación "positiva". "Todo el mundo sabe que, cuando le saqué del equipo, hubo algún enfrentamiento. No diría que fueron los egos si no un problema entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid", manifestó el luso. "No fue fácil para mí tomar esa decisión ni para él aceptarla. Pero tenemos una relación positiva, no es lo que todo el mundo piensa", sentenció.

