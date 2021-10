Jose Mourinho ha pasado a la acción tras la derrota por 6-1 ante el desconocido Bodo Glimt en Europa. El técnico portugués entona el 'mea culpa', pero reconoce que le gustaría tener una plantilla mejor de la que tiene.

"Quiero una plantilla con un nivel más alto... pero no soy gilipollas. Respeto a los Friedkin y a Tiago Pinto, director deportivo", afirma.

Luego, sigue: "Si en la Juventus se lesiona Chiellini, juega De Ligt. Si se cansa Alex Sandro está De Sciglio. Nuestro equipo tiene soluciones en algunos puestos pero en otros no, y eso no hay que esconderlo".

"Para construir una plantilla se necesita dinero y tiempo. Hay que respetar el esfuerzo del club. Construimos el futuro del club", dice.

Y ya avisa que no va a haber mucha rotación: "La próxima vez van a jugar los de siempre y si alguien se lesiona es una lástima".

"Hice demasiados cambios y me confundí. El equipo tenía un riesgo enorme de perder el partido, pero no me imaginaba tal desastre. El clima, el campo artificial, las lesiones, el calendario... Toda la responsabilidad es mía", argumenta.

Para finalzar, ataca: "hay gente con los bolsillos llenos de comisiones que luego desaparece".