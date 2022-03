Álvaro Morata pagó la novatada en su debut como capitán de la Selección Española de Fútbol. El delantero de la Juventus se hizo un pequeño lío durante el sorteo inicial con el colegiado del partido amistoso frente a Albania en el RCDE Stadium.

"No sabía ni qué tenía que hacer. Cuando el árbitro me enseñó la moneda la iba a coger, así que imagínate... Me ayudaron y es una experiencia increíble que tiene muchos años y esfuerzo detrás", destacó el exjugador del Real Madrid y Chelsea, entre otros.

Los nervios jugaron una mala pasada al punta, pero por fin el combinado nacional volvía a disputar un encuentro en tierras catalanas y por fin Morata pudo cumplir uno de sus sueños de pequeño, portar el brazalete como capitán de la Selección.

Más allá de este momento anecdótico, los dos partidos amistosos que ha jugado España durante este parón, han colocado al '7' de la Selección como uno de los jugadores referencia y uno de los indiscutibles en los onces de Luis Enrique.

Siempre ha estado en el centro de las miradas más críticas, pero sus estadísticas con 'La Roja' hablan por sí solas. Es el máximo goleador español en Eurocopas y anotó su 25º tanto en el último partido, superando a una leyenda de nuestro fútbol como Alfredo Di Stéfano y quedándose a tan solo a uno de Emilio Butragueño.