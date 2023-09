Montse Tomé ha explicado los aplausos que dedicó a Luis Rubiales durante la comparecencia en la que el ya expresidente dijo reiteradamente que no iba a dimitir. La nueva seleccionadora cuenta que ese día solo aplaudió "dos veces": cuando Rubiales dijo que habían logrado proclamarse campeonas del mundo y cuando anunció que Tomé sería la nueva directora técnica.

"Lo cierto es que ese día no me sentí bien. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron y nos sentamos ahí. Todo lo que sucedió... no me siento parte", confiesa Tomé, que reconoce que "no lo habría tenido que hacer".

Una vez llegó a su casa, emitió un comunicado, dándose cuenta que había actuado, dice, empujada por "la masa social". "Creo que después, con el comunicado, se vio cual es mi postura. Apoyo a Jenni y siento lo que ha pasado en este tiempo. Es una profesional y ama lo que hace. Es algo que no puede ser", ha sentenciado.

Durante su comparecencia, Tomé también ha explicado la ausencia de Jenni Hermoso, un 'no' que se debe a que es "la mejor manera de protegerla". "Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas", ha añadido.

Las campeonas del mundo, convocadas

Montse Tomé ha convocado a 15 de las 23 campeonas del mundo en su primera convocatoria, con el regreso de jugadoras como Mapi León o Patri Guijarro. Tomé ha mostrado su confianza en que se presenten en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Confío en que las jugadoras son profesionales. Vienen de ser campeonas del mundo", ha agregado.

Estas son las 23 jugadoras elegidas por la nueva seleccionadora para los partidos de la Nations League: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salon; Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León; Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez; Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amair Sarriegi y Lucía García.