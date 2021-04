Tras se grabado en Barcelona y en Madrid el mismo día con el padre de Erling Haaland para reunirse con directivos de ambos 'gigantes', y dejar así claramente abierta la puerta de salida del Signal Induna Park para punta noruego, Mino Raiola ha asegurado que el Borussia Dormund no tiene intención de vender al joven delantero este verano.

"Puedo confirmar que estuve en Dortmund para conversar. Michael Zorc nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Haaland este verano. Respeto esa opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo en eso. El Borussia fue muy claro en sus puntos de vista. Estamos de acuerdo con eso", ha señalado el agente italiano en 'SPORT1', dejando clara su postura al respecto.

A su vez, ha asegurado que no existe mala relación con el club por ello: "No hay guerra entre nosotros y el Dortmund, absolutamente no. La relación con Zorc, Watzke y Kehl sigue siendo buena".

El Borussia aún tiene muchos frentes abiertos esta temporada, empezando por el crucial choque de vuelta de cuartos de final de la Champions League en Alemania este miércoles frente al Manchester City, teniendo que remar contra un resultado adverso de 2-1 de la ida.