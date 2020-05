Milinko Pantic es uno de los grandes responsables de que el Atlético conquistase el Doblete en la temporada 1995-96. Su juego, sus goles y, sobre todo, su toque en el balón parado tanto en lanzamientos de falta como de esquina se ganaron el respeto y el cariño de toda la afición. Ahora, ha cargado contra la entidad.

"El Atlético no se portó bien conmigo. No noté su protección cuando llegó Sacchi y no pelearon por mí. Me he portado mucho mejor con ellos que ellos conmigo. Me equivoqué al irme a Francia por respetar al club. No quería seguir en España, por eso no acepté la oferta del Racing, por dos años y mucho dinero", dijo en 'A la contra'.

El futbolista sigue en sus críticas: "Nunca me han valorado. Cuando estaba en el Atlético, en el filial, hicimos una gran temporada. Acabamos quintos y no me renovaron. Varias veces negocié para entrenar al primer equipo, pero ya pasó. He cumplido con ellos y es una etapa cerrada".

Todo pareció cambiar con la llegada de Juninho: "Le ficharon por 30 millones de dólares y tenía que jugar sí o sí. Me equivoqué al no irme de allí tras mi segundo año. Él era muy parecido a mí y no podíamos jugar juntos. Luego llegó Sacchi, y aunque no me dijo nada sabía que no contaba conmigo".

Pantic, además, reconoce que la plantilla del Atleti se llegó a pensar que era familiar de los Gil: "Dudaron de mí hasta el primer partido de pretemporada. Luego llegó Gil Marín para que firmase el contrato, porque aún no lo hice. Imagínate que me lesiono en el amistoso... Me engañaron hasta con la cláusula, no sabía ni que existían".

El jugador cuenta cómo fue su llegda al Atlético: "Lo de Antic no fue como se piensa. Me llamó porque tenía un amigo sin trabajo para ver si podía recomendarle en el club. Ya pasamos a hablar de mí, pero él estaba negociando para seguir en el Oviedo".

"Me enteré en la pretemporada con el Panionios que había fichado por el Atleti. Su primera opción era Prosinecki, luego lo intentó con Scifo y ya para terminar con Jokanovic", comentó.