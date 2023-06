Un estudio de 'FutPro' sobre la maternidad ha causado preocupación en el 46% de las jugadoras profesionales que militan en España. Casi la mitad de las futbolistas profesionales que juegan en España están preocupadas por una situación que desde hace años se mantiene en la esfera del deporte: las consecuencias que puedan tener con su club al quedarse embarazadas.

La investigación centrada en la maternidad dentro del fútbol femenino explica que las jugadorastienen miedo e inquietud. El 100% piensan que es necesario que se implementen acciones para la conciliación entre la familia y trabajo.

La presidenta, Amanda Gutiérrez, ha explicado en un evento del 'NH Collection Constanza' de Barcelona que "no hay ningún protocolo de maternidad en el convenio colectivo actual, y es vital que en un convenio que es dirigido a mujeres, este tema se regule".

"Los clubes también necesitan que el convenio sea claro y muestre las obligaciones de todos para estar preparados para casos de embarazo", explicó.

Un caso particular es el de Marta Corredera, que sufrió muchas represalias en un embarazo costoso: "No estoy entrenando porque no puedo".

"Me han quedado secuelas de esa cesárea y no estoy entrenando no porque no quiera, sino porque no puedo. La gente tiene que entenderlo...", expresó en 'Mundo Deportivo'.

Según el informe de 'Futpro' sobre la Maternidad, el objetivo principal del estudio "es ayudar a las instituciones, clubes, federaciones nacionales, confederaciones, FIFA y medios de comunicación a navegar por uno de los temas que más preocupan a las jugadoras profesionales, visto desde la perspectiva de ellas".

Además de permitir que las instituciones puedan tomar medidas para proteger los derechos e intereses de las deportistas permitiéndoles beneficiarse de futuras oportunidades.

Misma preocupación en el baloncesto

La escolta francesa del Spar GironaMagali Mendy destacó en 'Sport' que "muchas jugadoras están preocupadas a la hora de comunicar a los clubes que están embarazadas".

La jugadora ha sido madre por primera vez este año, y manifestó que en Francia cuando tienes un hijo, la Seguridad Social y la Federación facilitan el proceso y existe menor preocupación.