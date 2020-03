Maxi Rodríguez ha contado en el canal de Youtube de Juan Pablo Sorín cómo se propició su fichaje por el Liverpool de Rafa Benítez, allá por 2010.

El argentino acumulaba cinco temporadas en el Atlético de Madrid y no deseaba marcharse, pero entonces le llegó la oportunidad del cuadro inglés. Y accedió, aunque con una pequeña mentira de por medio.

"Yo ya había hablado con Mascherano y con Fernando Torres antes que con Rafa Benítez. Cuando hablé con él me dijo que tenía 48 horas para decidirme", comienza.

"Yo estaba bien en el Atleti, conocía la ciudad, era el capitán... Me trataron de diez allí, pero el fútbol inglés siempre me volvió loco, siempre me gustaron esos retos de ver si podía triunfar allí", rememora Maxi.

Y a continuación desvela su mentira: "Me dijo que todos en el vestuario debían hablar inglés y le dije que no se preocupara". El argentino, según confiesa, apenas conocía algunas palabras.

Sin embargo, el técnico le descubrió en su presentación como nuevo jugador red. "En la conferencia de prensa de presentación él me dice, bueno 'empiezo yo y luego sigues tú'. Y en ese momento le tuvo que decir, 'mira Rafa no sé una sola palabra de inglés pero no quería que se cayese la operación. Me dijo 'sos un hijo de puta' y nos empezamos a reír los dos. Fue una pequeña mentira, luego tuve que aprender allí", confiesa.