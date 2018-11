El mensaje del hijo del dueño del Leicester tras la muerte de su padre: "Me enseñó a ser fuerte y a cuidar de mi familia"

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, hijo del dueño del Leicester, que perdió la vida en el trágico accidente de su helicóptero, ha escrito un mensaje en su cuenta de Instagram.

En la nota, agradece el apoyo que le han mostrado en los últimos días, reconociendo que lo que ha pasado le ha servido para "saber lo importante que era" su padre para gente "de todo el mundo".

Esta es la nota completa del hijo del dueño del Leicester:

"Me gustaría agradecer a todo el mundo desde el fondo de mi corazón por este abrumador apoyo. Lo que ha ocurrido ha hecho que me dé cuenta de lo importante que era mi padre para tanta gente de todo el mundo y estoy emocionado por cómo la gente le ha guardado cerca de sus corazones. Estoy extremadamente orgulloso de tener un padre tan extraordinario. De él, he recibido una misión muy importante y un legado que preservar e intentaré hacer simplemente eso.

Sé que recibiré el apoyo que necesito para hacer que esto suceda y estoy muy agradecido por todos vuestros mensajes y bonitas palabras.

Durante mucho tiempo, mi padre me enseñó a ser fuerte y a cuidar de mi familia. Tenía una manera de enseñarme sobre la vida y sobre el trabajo sin hacer que pareciese una lección. Era mi mentor y mi modelo a seguir.

Hoy, me ha dejado con un legado que continuar y haré todo lo posible para continuar su visión y sus sueños.

Mi familia y yo querríamos agradecer a cada uno de vosotros por vuestras buenas intenciones durante el momento más difícil para nosotros.

Te echo de menos papá, con todo mi corazón.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha".