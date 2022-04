El partido a domicilio frente al Clermont puede ser el mejor encuentro que hayamos visto esta temporada del tridente del París Saint-Germain.

Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar Jr. completaron un encuentro fantástico que se saldó con goleada por 1-6 con hat-trick del francés y del brasileño y tres asistencias del argentino.

Al término del partido, Mbappé habló con 'Canal Plus Francia' y señaló que el buen entendimiento entre los tres llega "tarde".

"¿La complicidad con Neymar y Messi? Es una pena que llegue tan tarde", apuntó el galo, dejando la duda de si se refiere a que saldrá del club o a que ha llegado en el tramo de temporada en el que ya no se juegan nada.

Sobre su futuro, quiso mantener silencio: "Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso".

Hace unos días, Mbappé aseguró que existen "nuevos elementos" que le hacen replantearse su situación. Al respecto, Pochettino volvió a repetir que su intención es contar con Kylian el próximo curso.

"Nosotros queremos lo mejor para él y para el club... y lo mejor es que se quede. Lo pensamos tanto yo como el club...pero luego hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen fin", expresó el técnico argentino.