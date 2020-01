Pese a la victoria en la final de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid no se ha librado de las críticas. Para Jorge D'Alessandro, el equipo "no ha estado a la altura del evento" por su propuesta futbolística.

"La propuesta futbolística del Real Madrid me ha parecido, por momentos, un sinsentido", comenzaba D'Alessandro su alegato, dando las razones por las que no le convenció el juego de los de Zidane en Arabia Saudí.

"He visto jugadores deambular por el campo, perdidos, incluso con su máximo nivel desvirtuado. Futbolísticamente, el equipo no ha estado a la altura. No creo que vaya a ninguna parte jugar sin delantero", explica el tertuliano.