Facundo Medina es futbolista del Lens y este próximo fin de semana se enfrentará al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Y parece que el defensa argentino le tiene ganas al delantero galo.

En el podcast 'Son Aviones', dejó este vergonzoso comentrario: "Si Messi se me escapa lo agarro de la camiseta o algo, pero a Mbappé lo sacan en ambulancia...".

Y no es la primera vez que este jugador hace un comentario desagradable hacia la selección francesa. Después de que Argentina fuera campeona del mundo, publicó en sus redes sociales la frase "el bastardo" con una de las canciones que siempre ha acompañado a los galos, la conocida 'Ramenez la Coupe a la Maison'.

Estos son los comentarios que ha hecho el futbolista argentino y que han provocado la indignación de la afición francesa en redes sociales.

