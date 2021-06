Kylian Mbappé se ha encargado de quitar hierro a la polémica que ha surgido con Olivier Giroud. El delantero del Chelsea y compañero de selección de Mbappé se quejó ante los medios de que no le pasaban el balón tras el partido ante Bulgaria. El crack del PSG contestó a su compatriota diciendo que le molestó que se enterase de las reclamaciones de Giroud por la prensa.

Sin embargo, el futbolista parisino ha vuelto a hablar al respecto y esta vez ha querido dejar claro que el rifirrafe con uno de los delanteros de la selección francesa ya está resuelto. "Por supuesto que lo de Giroud está olvidado. En la vida, no siempre tienes que sentir lástima por ti mismo. Necesitamos a Giroud, como al resto de los 25. No vamos a dejar a uno o dos jugadores de lado por nimiedades", afirma Mbappé en una entrevista en 'TF1', donde ha compartido que su ilusión por jugar una Eurocopa le viene de niño.

"Estamos con ganas de jugar, es mucho jugar una Eurocopa. Hay que acordarse de nuestra etapa infantil en la que soñábamos con jugar este tipo de partidos. Debemos tener fe en nuestro grupo, creo que tenemos a todo un país detrás de nosotros. Tenemos que brindarle a nuestra gente algo bueno como agradecimiento al apoyo", dice el extremo francés.

Mbappé, que ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo con su país, espera volver a levantar este verano otro título con Francia. Una Francia en cuyo ataque le acompañan Griezmann y Benzema, que regresa al combinado de Didier Deschamps seis años después. A pesar de presentar una delantera de ensueño, Mbappé recalca que Francia es más que eso.

"Ganar el Mundial fue útil para nosotros. Sabemos que hay que hacer para ganar e intentaremos añadir los mismos ingredientes. Siempre he querido jugar con grandes jugadores, pero nosotros somos más que tres en ataque", asegura el joven futbolista, que a sus 22 años sabe lidiar con la presión de todo un país y que hoy debuta contra Alemania.

"Actualmente soy otro jugador y diría que mejor. Pero siempre me esperan. No tengo problema con ello, lo más importante es permanecer en lo colectivo. Estoy listo para aceptar el desafío. Me gusta la presión, jugar partidos de alto riesgo y nunca me escondo", sostiene Mbappé.