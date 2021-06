Kylian Mbappé ha contestado a su Olivier Giroud tras sus reclamaciones públicas para que le pasaran más la pelota. El futbolista del Chelsea dejó un recado a sus compañeros de selección tras el partido amistoso ante Bulgaria que ganaron los galos por 4-0.

"Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área", afirmó Giroud, cuyas declaraciones no han molestado a Mbappé pero que hubiera preferido que sus quejas se hubiesen quedado en el vestuario.

"Él está expresando una opinión cuando habla. No me molesta. Es delantero, quiere marcar goles, está cerca de un récord ( el de superar a Henry) y cuando eres delantero, te guste o no, se te mete en la cabeza. Si hubiera podido marcar otro gol lo habría hecho. No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa", afirma Mbappé en rueda de prensa.

"Y no quiero que se eche a perder esta preparación, que ha empezado bien, porque hemos jugado buenos partidos, o que la plantilla se vea afectada porque la plantilla no lo necesita. Tenemos algunos retos difíciles que afrontar y no necesitamos crear nuestros propios obstáculos", añade.

"Ya sabes cómo soy en el vestuario. Si tengo algo que decirle a alguien se lo digo. Eso no es un problema pero se queda en el vestuario. Pero no es un problema, son pequeñas nimiedades", sostiene Mbappé, que debutará en la Eurocopa ante Alemania el próximo martes.