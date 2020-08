La relación entre Paco Jémez y Raúl Martín Presa estaba totalmente rota. Y ambas partes decidieron finalizar su vinculación en el Rayo Vallecano. El nuevo entrenador del cuadro de Vallecas es Andoni Iraola, procedente del Mirandés.

Y el presidente de la entidad, en la rueda de prensa de este lunes en la que presentaba al nuevo entrenador, contestó a varias preguntas sobre Jémez, entre las que se encontraban su inexistente despedida. Y lo hizo sin morderse la lengua.

"Me acabo de despedir de él, aquí en rueda de prensa. Antes de firmar con Iraola llamé a su representante para comunicarle que no continuaba. No me pude despedir de él en persona porque estaba de vacaciones y él salió corriendo", afirmó.

El motivo de la salida del técnico, según Presa, es solamente deportiva. "Paco Jémez no sigue por situación deportiva, porque si fuese por ciertas situaciones diferentes no hubiese seguido hace siete meses", afirmó.

Lo cierto es que el Rayo Vallecano ni siquiera logró clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División, el gran objetivo del equipo a comienzo de temporada. Y Presa lo achaca a los "errores en los últimos tramos de los partidos".

"Tuvimos problemas con la gestión de los minutos finales. Después de analizar la temporada, no supimos gestionar un minuto 90 contra Las Palmas, un minuto 86 con el Cádiz, otro con el Extremadura, con el Fuenlabrada, Alcorcón... Con esos 10 puntos perdidos al final de los partidos estaríamos en ascenso", expresó el presidente.

Por último, se mostró muy optimista con respecto al futuro trabajo de Iraola, su nuevo entrenador. "Creemos que corregirá estos errores y que se adaptará perfectamente", sentenció.