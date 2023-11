Han pasado 9 meses desde que Marcelo cambió Grecia por Brasil para fichar por el equipo de su infancia, el Fluminense. Pero antes de tomar la decisión de partir al equipo que le daría su primera Copa Libertadores, tuvo varias ofertas. Entre ellas, la del Al-Nassr.

Una de las amistades más conocidas del mundo del fútbol en los últimos años ha sido la del lateral izquierdo con Cristiano Ronaldo. Sus celebraciones conjuntas eran de lo más habitual en Chamartín.

El ex del Real Madrid comentó en el podcast 'Charla' cómo afrontó la situación: "Nosotros (Cristiano Ronaldo) hablamos de esto hace un tiempo. Tuve algunas propuestas para irme, no solo a allí (Al Nassr), sino que necesitaba regresar aquí (a Brasil), a mis raíces. Él dijo que tenía que regresar".

Pero también el brasileño barajó la opción de retirarse del fútbol. Su familia fue un factor clave para alargar su carrera: "Fue muy difícil dejar a Enzo allí en Madrid, porque juega en el Real Madrid. No es que esté solo, hay gente con él, obviamente, mi entrenador, que es mi cuñado, mi amigo de la infancia, está con él, Alex, que trabaja conmigo. Mi esposa se desvive para ir allí. (a España), para quedarte una semana con él. Si no fuera porque mi mujer me ayudó, no creo que hubiera venido".