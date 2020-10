Diego Armando Maradona, para muchos el mejor futbolista de la historia, cumple este viernes 60 años. Con motivo de su aniversario, una infinidad de deportistas han querido acordarse del '10' mandándole sendas felicitaciones encuadradas en un emotivo vídeo.

Además, también a propósito del cumpleaños, 'El Pelusa' ha concedido una entrevista a 'Clarín' en la que uno de los puntos con más relevancia ha sido la situación de Leo Messi en el FC Barcelona.

El argentino ha señalado que ya se temía cómo podía acabar la relación de su compatriota con el conjunto blaugrana: "Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no le trataron como se merecía".

"Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice", ha añadido Diego, que se ha mostrado muy contundente en sus palabras.

Entre tanto, Maradona se encuentra aislado por un caso de coronavirus que se ha dado en su entorno. A raíz de la pandemia, el campeón del mundo en México 1986 espera que todo se acabe cuanto antes y de la mejor manera posible: "Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer".