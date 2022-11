Ya es uno de los símbolos del mundial. El Origami y la educación de la selección japonesa y sus aficionados, sin lugar a dudas, se ha convertido en lo más viral de la Copa del Mundo hasta el momento. Se hizo famoso porque, tras ganar a Alemania, el vestuario apareció impoluto con varias figuras de papel presidiéndolo. Una imagen que ha dado la vuelta al globo sorprendiendo a todos los jugadores y aficionados al fútbol. Lo más llamativo, su significado. Los japoneses lo utilizan como agradecimiento o atraer la buena suerte y, de momento, parece que no les ha ido nada mal.

El contexto. Ya llamó la atención en Rusia 2018, pero en Qatar la historia se repite y va más allá.

