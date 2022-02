Luka Modric se ha sincerado en una entrevista concedida tras el anuncio oficial de la llegada de 'Sportening' a España, una aplicación en la que invierte el jugador del Real Madrid y en la que los aficionados al fútbol pueden informarse de las últimas noticias de su equipo favorito, crean debates y ponen nota a los futbolistas después de los partidos.

El croata ha querido repasar toda la trayectoria de su carrera profesional como futbolista, desde sus orígenes hasta su llegada a la capital de España.

Modric ha sacado a la luz cuál era la obsesión de todo el madridismo, incluidos el club y el vestuario: "Cuando llegué aquí todos hablaban de la Décima, nada más era importante. Solo escuchaba la palabra la Décima, la Décima... Por eso sabía que había que ganarla y conquistarla de esa manera en la que lo hicimos es algo impresionante".

"Hay muchos momentos felices que he vivido en el Real Madrid, pero el más feliz a lo mejor fue ganando la Décima. Si hay que elegir uno, creo que es este momento porque es el número 10, mi número favorito, la Décima, que se estaba esperando desde hace más de 12 años", añadió.

A sus 36 años de edad, el asunto de la retirada es algo que sobrevuela la cabeza de Luka Modric, pero no lo ve cerca al sentir que está viviendo una nueva juventud: "No lo sé, de verdad, no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para para mantener este nivel lo más allá posible".

"Vamos a ver cuánto será pero hablar de años es muy difícil. Ahora tengo casi 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y de las sedes del club para saber en qué puedo mejorar, dónde puedo mantener el físico", destacó el centrocampista.

Modric siempre ha tenido claro que el Real Madrid es el club de su vida y donde quiere retirarse: "En mi paso por Madrid he conseguido más de lo que me esperaba o de lo que quería, porque han sido casi ahora 10 años en un sueño. Es muy difícil que puedas escribir todo lo que me ha pasado en estos casi 10 años. Aparte de esto, mi conexión con el club es perfecta, mi conexión con los aficionados también, desde el primer momento me han mostrado cariño y han confiado en mí, apoyándome, y esto me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido y a seguir adelante".

Su plan de futuro para cuando cuelgue las botas de fútbol no lo tiene claro: "No soy una persona que piense mucho en el futuro, me gusta vivir en el presente e ir poco a poco, disfrutar del momento, de lo que estoy haciendo ahora mismo y ya veremos lo que vaya a traer el futuro. Me siento bien, quiero disfrutar más del fútbol, de todo lo que estoy haciendo y cuando llegas a esta edad es muy difícil saber cuánto vas a durar o lo que quieres hacer. Tienes que ir poco a poco, disfrutar y hasta que dure".

Además, el jugador del Real Madrid siempre le ha dado mucha importancia también a los resultados con la Selección de Croacia. Sigue acudiendo a sus convocatorias pero es consciente de que pronto el equipo necesitará un repuesto en su posición. "Mi sucesor en Croacia o el jugador con más talento creo que es Mateo Kovacic. Aunque no es talento, él es ya un jugador hecho. Ha jugado en clubes importantes como el Inter de Milán, el Real Madrid, ahora está en el Chelsea haciendo las cosas muy bien y por eso digamos que es uno de los sucesores, puede ser líder de la Croacia que viene", alabó a su excompañero.

Modric también tuvo referentes futbolísticos durante su infancia: "Zvonimir Boban para mi es el número uno y con Croacia ya en mi infancia, gracias sobre todo esta generación que consiguió algo muy grande del mundial de Francia 98".

"Y Totti, que es uno de extranjeros me más me gusta por su forma y su estilo de jugar fútbol, jugar contra él ha sido algo de verdad impresionante. Para mí, intercambiar camisetas y hablar poco con él ha sido un momento único", aseguró.

No obstante, si no hubiese llegado a ser futbolista profesional, también el baloncesto podría haber entrado dentro de sus opciones: "Nací en Croacia, en Zadar, que es conocida como la ciudad del baloncesto y recuerdo como de niño iba muchas veces a ver partidos de baloncesto. Jugaba cada vez que podía, después del colegio con amigos y estaba loco por el baloncesto, por decirlo de alguna manera. Me encantaba y por eso creo que, a lo mejor, sería jugador de baloncesto".