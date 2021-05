Luis Suárez ha sido uno de los nombres propios del campeonato de Liga. El delantero uruguayo ha firmado una gran temporada en la que sus 21 goles han sido claves para que el Atlético de Madrid saliera campeón. Tras días de euforia y celebración, Suárez habla ya en frío de lo que ha sido su primer curso como futbolista rojiblanco. Un curso que empezó con una salida por la puerta de atrás del Barcelona.

El charrúa pasó por los micrófonos de 'Cope', donde habló de su polémica salida del Barça. 'El Pistolero' ha señalado a Josep María Bartomeu, expresidente del Barça, y a Ronald Koeman, al ser preguntado por las personas que le trataron mal en el conjunto azulgrana.

"Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann... y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese?", se pregunta el uruguayo.

"Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro tipo de nueve. Pero yo a Koeman no le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene... No era el entrenador, venía de arriba", dice Suárez.

El delantero atlético incluso ha desvelado que llegó a pensar mandar una fotografía a la antigua directiva culé con el título de Liga en señal de venganza. "Ninguno me felicitó, pero estuve yo a punto de mandar una fotito", revela el atacante.

Primer año como colchonero

En su primer año en el Atleti ya ha ganado una nueva liga. Una más en su palmarés. Y es que 'el pistolero' ha ganado cinco de los últimos siete títulos ligueros. Pero el campeonato reciente con el Atleti sabe diferente.

"Cuesta muchísimo más. Es más difícil. Te das cuenta de la ilusión de estos jugadores. Se disfruta mucho viendo a los compañeros, por la felicidad de ser campeones es algo que le daba más mérito todavía", dice en una entrevista en 'Cope', donde también explicó el momento vivido en el césped del José Zorrilla en el que se derrumbó al hablar con su familia.

"Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Cuando empiezo la temporada y me ponen a entrenar a parte. Sufrí mucho con la rodilla. Trabajé todo el año. Tuve que hacer cosas extras para que la rodilla aguantase. Cortaba tiempo de estar con mis hijo para cuidar la rodilla. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final ver a mis hijos felices por este título no lo voy olvidar en la vida", afirma.

Suárez confirmó que el año que viene seguirá vistiendo el rojo y el blanco del Atleti. "Estoy feliz acá y es imposible decir que me voy. Si el club dice que me quede, sin ningún problema", añade el máximo goleador colchonero.