Luis García Plaza, entrenador del RCD Mallorca, ha cargado contra algunos de los jugadores del Real Madrid. El técnico ha pasado a la acción después de la, según él, actitud de los futbolistas madridistas con respecto a la entrada de Pablo Maffeo sobre Vinicius.

"Es roja, pero se ha sido demasiado duro con él. Se le ha llamado asesino, carnicero... Más allá de la afición, los jugadores del Real Madrid han encendido la situación", afirma.

Y dice: "El que tuvo que haber jugado con diez desde el minuto 6 es el Real Madrid".

"Rodrygo le pega dos puñetazos a Take. Ya está bien de criminalizar al Mallorca", expone Luis García Plaza.

Luego, el entrenador balear pone el foco sobre Valverde: "Luego sale él diciendo que no hay que hacer faltas duras. En la Supercopa él derriba a un jugador del Atlético por detrás".

"A Maffeo se le ha destrozado y no se lo merece. Ya no la afición, luego jugadores subiendo cosas... No es un trato justo", cuenta el entrenador.

Para finalizar, habla de la lesión de Galarreta: "A nosotros nos lesionaron a un jugador para seis meses y solo dijimos que era roja. No llamamos carnicero a Víctor Ruiz, ni insinuamos nada. El mismo jugador no ha dicho nada, y tiene la rodilla destrozada".