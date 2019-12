Una leyenda urbana había en Barcelona cuando Luis Figo y Pep Guardiola eran compañeros en el club culé. Portugués y español compartían habitación, y en la Ciudad Condal no tardó en salir el rumor de que ambos mantenían una relación que iba más allá de la amistad y de lo profesional. El luso, casi dos décadas después, ha querido desmentir todo eso.

"Pep fue un gran amigo y me ayudó mucho. Pero no, no hubo nada con él. Me gustan las mujeres", dijo Figo en una entrevista con la revista 'ICON', de El País.

Figo habla además de la razón por la cual ni un solo jugador de Primera ha hecho público ser homosexual en caso de serlo: "La gente es muy cruel. Juegas cada fin de semana. Si no lo dicen es para protegerse, no por vergüenza. Te atacarían por eso y no por tu rendimiento".

Además el jugador aprovechó para admitir lo que era un secreto a voces: no quería irse del Barcelona y sí un aumento de sueldo. "Fue una cabezonería de Núñez. No me creía quizá. Pero todo fue creciendo y al final pasó lo que pasó", comenta. Lo que sucedió es que fichó por el Real Madrid.

Sobre Barcelona, dice que no va mucho por la ciudad. "No reniego de mi pasado, pero no la visitó mucho porque apenas tengo cosas que hacer allí. Si tengo que ir, voy. Solo puedo decir cosas buenas", dice.

Además, Figo da su visión sobre la crisis en Cataluña: "Lo veo con tristeza. es una tierra maravillosa y la gente de allí seguramente esté malinformada. Les han prometido algo pero no lo van a llevar a un fin. Es triste ver a la ciudad dividida. Mejor que haya cordialidad. Yo tendría la solución, pero no me compete".