Luis Enrique: "El Celtic necesita puntos y por sus características no se va a encerrar"

Luis Enrique, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios y ha valorado el duelo ante el Celtic, un partido en el que el Barça puede cerrar su clasificación par los octavos de final.

¿Partido de mañana? ¿Has estudiado lo ocurrido en la primera vuelta del Camp Nou?

"El partido de la primera vuelta no sirve de referencia. No cambiaron su estilo e hicieron su presión. Pero el partido de mañana es otra historia. Van a ser fieles a su estilo y deberemos superar la presión alta y la presión en el repliegue. El Celtic necesita puntos y por sus características no se va a encerrar. No tendrá que ver nada con el partido ante el Málaga".

¿Piqué? ¿Cómo está?

"En principio está bien. Ayer no participó por un pisotón. Hoy entrenará y confiamos que esté a nuestra disposición".

¿Te ha servido el partido del City aquí para preparar el duelo?

"En principio no tengo intención de usar nada de lo que ocurrió en el Camp Nou. Se parecerá mucho más al partido que jugó el City aquí".

¿Leo Messi está al 100%? ¿Le ves con especiales ganas?

"Lo he visto en el avión... Ayer ya entreno y está en perfectas condiciones. Seguro que va a estar al 100% y con la idea de dar su mejor versión como siempre. Tiene que pasar algo muy grave para que se pierda un partido".

¿Estadio especial? No hace falta motivar...

"Sin duda. Escenario de los escogidos de Europa y en el que cualquier jugador quiere jugar. Un ambiente espectacular y se trata de disfrutar y dar una gran versión. Mañana necesitamos ganar para poder clasificarnos".

¿Futuro de Messi?

"No lo sé".

¿Partido de mañana? ¿Es importante para reforzar la moral tras el empate ante el Málaga?

"Ganar siempre es importante. Para asegurar la clasificación y para llegar en buenas condiciones a Anoeta, que para mí es un partido que no existe. El único que existe es el de mañana".

¿Hay recursos para solventar planteamientos como el del Málaga?

"Estamos acostumbrados. Sucede todas las temporadas en el Camp Nou. Tranquilos, es algo habitual. Preguntarle al socio culé lo que suele ver. A todo la gente enecerrada. La mayoría de veces lo conseguimos y lo solventamos".

¿Partido se ha preparado de una forma especial?

"Al final es una rutina. No siempre se puede venir de una victoria. Todos son profesionales y están atentos para el partido de mañana".

¿Es importante la atmósfera para los jugadores?

"Creo que la atmósfera lo es todo. Aquí tenemos una buen ejemplo de lo que es una gran afición. Con la grada de animación en el Camp Nou he notado una mejoría".

¿Un Barcelona distinto con o sin Messi? ¿Lo ha dicho Rodgers?

"Primero tengo que escuchar sus declaraciones para saber si ha dicho eso".

¿Semana complicada?

"Pues no. Tengo la misma sensación que una semana normal. Estamos en la jornada 12 en Liga, 5 en Champions, estamos en noviembre, luego vendrán los turrones... Es una semana normal".