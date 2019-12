El Clásico es un partido en el que afloran todo tipo de sentimientos y emociones en los amantes del fútbol. En El Chiringuito no iba a ser menos, siendo el arbitraje uno de los puntos más calientes del debate sobre el Barça-Real Madrid.

Sin duda, el momento más llamativo lo dejó Cristóbal Soria. El tertuliano, un azote del madridismo, reconoció sin tapujos que los blancos habían sido perjudicados por el árbitro en los dos penaltis no señalados sobre Varane.

"¿Me entiendes ahora, Pedrerol? Espero que todos los del Real 'de' Madrid entiendan cómo nos sentimos el resto de mortales. Os he visto con las lágrimas y estoy encantado, me he venido arriba", comenzaba Soria su alegato.

Después, llegó la frase que ya es historia de El Chiringuito. "Yo te lo digo: robo al Real 'de' Madrid. Así de grande. Quiero que sea 'trending topic'", afirmó tajante Soria.