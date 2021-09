Richard Eckersley formó parte del Manchester United en el que Cristiano Ronaldo se convirtió en Balón de Oro antes de ir al Real Madrid.

Ahora, 12 años después de aquello, su vida ha cambiado por completo. Ha cambiado el fútbol por la leche: es lechero y comerciante de leche de avena. En declaraciones a 'The Athletic' ha contado cómo es su vida.

"Lo he estado pensando todo el tiempo. Cristiano Ronaldo está de vuelta en el United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al fútbol", ha relatado.

Afirma Eckersley que no cambiaría su situación por la de Cristiano: "No me cambiaría por él. Soy muy feliz y tengo el control de mi destino".

"Tenemos nuestra propia casa, nuestro jardín, plantamos nuestra propia comida. Es como un pueblo sin carreteras. Es una comunidad de unas 40 personas. Todo es vegetariano y 100% orgánico. Estamos produciendo 25.000 litros de leche al mes en botellas de cristal. Todo es reutilizable, es un modelo de negocio circular. Tenemos 22 empleados, queremos ser la mayor distribuidora de leche del Reino Unido en los próximos cinco años. Quién sabe ¿Quizá el Manchester United la tendrá guardada en sus neveras algún día?", explicó.

En 2015 el ya exfutbolista abandonó los terrenos de juego. Una lesión tuvo la culpa: "Tenía suficiente dinero para aguantar seis meses o un año".