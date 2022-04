El Atlético de Madrid cayó por 1-0 ante el Manchester City. Todo se decidirá en la vuelta en el Metropolitano, en una eliminatoria todavía muy abierta. Algunos han criticado duramente el juego de Diego Pablo Simeone. Arrigo Sachi, leyenda del fútbol italiano, lo ha calificado como "un fútbol viejo".

"Tienen un 'catenaccio' de los años 60, una idea vieja: ¿qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, solo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten", ha dicho en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

"En lugar de fichar a jugadores y gastarse tanto dinero, el Atlético debería haber comprado un juego. De todos modos, la eliminatoria sigue estando abierta", comenta el italiano.

Aunque también tiene para el Manchester City, al que le pide "hacer mucho más": "El Atleti no chutó a puerta, pero el City tampoco hizo mucho. No recuerdo muchas ocasiones más allá del gol, que ha sido muy bonito. No ha sido un partido divertido".

"El Atleti no quería jugar al fútbol, pero el City tenía la obligación de hacer algo más. Si no, es suficiente que los equipos pongan a diez hombres delante de la portería para no encajar goles. Tenían que atacar más los espacios", analizó el encuentro.