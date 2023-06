El legendario futbolista Gary Lineker ha analizado en unas declaraciones a LaLiga la flamante llegada de Jude Bellinghamal Real Madrid: "Creo que es un traspaso fabuloso, todos sabemos lo exitoso que ha sido el Real Madrid. Para Jude Bellingham, darse cuenta de que su paso por Alemania fue bueno para él lo hace increíblemente maduro".

A pesar de expresar su devoción por el Barcelona, Lineker ha reconocido que el fichaje es un acierto no sólo para el club, si no también para el futbolista: "Creo que es un buen paso para él, todos sabemos que el Real Madrid es un verdadero club de fútbol... Tienen un gran grupo de jóvenes que llegarán junto a Bellingham, que es un verdadero líder. Creo que va a ser muy interesante seguirle".

Al habla Bellingham

El mediocampista inglés ha concedido una entrevista a 'Real Madrid TV' en la que ha hablado, entre otras cosas, de cómo afronta su etapa como madridista.

"Es un momento inolvidable... Es un honor jugar con estos jugadores, aprender de ellos y, ojalá, ganar con ellos. Es muy bueno cuando puedes absorber tanto de tus compañeros dentro y fuera del campo. Voy a ser como una esponja mientras esté aquí y aprender de todos", declaró Bellingham.

El ex del Borussia Dortmund explicó que puede aportar al equipo: "Mi mayor cualidad es que puedo hacer un poco de todo. Es mi mejor virtud y me permite jugar en muchas posiciones del centro del campo. Me gusta regatear y ganar duelos, eso es lo más divertido, pero creo que mi punto fuerte es que puedo hacer un poco de todo".