Tras vencer al Nápoles en la vuelta de los octavos de final de Champions League y obtener el pase a cuartos, Robert Lewandowski ha analizado en el programa polaco 'Meczyki' varios temas de radiante actualidad.

Uno de ellos es el futuro de su entrenador, Xavi Hernández, de quien dice que su decisión "está tomada".

"Ya nos ha dicho varias veces que ha tomado su decisión y que no va a cambiarla. Así que nos centramos en conseguir el mejor resultado esta temporada para Xavi. El nuevo entrenador no es ahora un problema que se hable en el vestuario" ha expresado.

El polaco, que ha confirmado que seguirá en el Barça la próxima temproada, también se ha referido al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid.

"Todavía no es oficial y es difícil comentar algo ahora. Vamos a esperar a que se confirme. Si viene va a ser divertido competir contra él. No tenemos miedo, me lo tomo positivamente", ha expresado al respecto.