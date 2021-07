El hecho de que el FC Barcelona no haya renovado a Leo Messi antes del 30 de junio, fecha en la que vencía su contrato, puede traer graves consecuencias al club y al jugador.

Al haber expirado su vinculación con el club blaugrana, el rosarino se encuentra sin cobertura médica del Barça, por lo que en caso de caer lesionado durante la Copa América no podría beneficiarse de la misma, al igual que el Barça de la compensación económica de la FIFA.

A su vez, la entidad culé no puede usar la imagen de Leo ni vender camisetas con su nombre en la campaña de la temporada 2021/2022.

Sin embargo, lo que más preocupa en el Camp Nou es el plano legal. Al no tener contrato vigente, a Messi se le podría considerar fichaje y no renovación, por lo que su alta afectaría directamente a la masa salarial del equipo.

'El Chiringuito' contó este miércoles con la presencia del asesor fiscal Ramón Álvarez de Mon, que explicó la situación legal en la que se encuentran jugador y club.

"El Barça podría acordar con Messi jugar dos años y pagarle en cinco. Otra cosa es la opinión que puedan tener LaLiga y Hacienda al respecto. ¿Por qué LaLiga? Esto se hace para dividir la masa salarial entre cinco años, no entre dos. ¿Por qué Hacienda? Si Messi se va el tercer año a jugar a Miami, estará cobrando por lo que generó como jugador del Barça, pero será no residente, por lo que no tributará en España", explicó el asesor.

"Messi y el Barcelona tienen antecedentes penales. Si vuelven a cometer un delito fiscal, Messi va a la cárcel y el Barcelona tendría graves consecuencias legales", añadió, indicando que en caso de quebrantar la ley, las consecuencias serian fatales, sobre todo, para el '10'.

"Si Messi no ha renovado hoy, veo casi imposible que pueda firmar por el Barça. Desde el 1 de julio se considera como nuevo fichaje, por lo que el Barça debería generar 400 millones de euros en plusvalías y en ahorros de salarios", zanjó Ramón Álvarez.