Argentina y Países Bajos disputaron uno de los partidos más tensos del Mundial de Qatar. Una eliminatoria que se llevaron los argentinos y que dejó una imagen que ya es historia de los Mundiales: el "qué mirás, bobo" de Leo Messi a un jugador rival, Wout Weghorst.

Ahora Messi se arrepiente de aquel comentario y de lo que ocurrió en el encuentro. Así lo ha explicado en una entrevista a 'TyC Sports': "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido...".

"Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado", ha comentado el campeón del mundo.

Y deja claro que esa no es la imagen que quiere dar: "No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

Su familia en el Mundial

Messi recuerda cómo lo vivieron sus hijos en la grada: "Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría...".

"O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien", ha expresado el futbolista argentino.