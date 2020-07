Kepa Arrizabalaga ha perdido la confianza de Frank Lampard, su técnico en el Chelsea, durante los últimos partidos. Ha ocupado más el banquillo que la portería desde que regresó la Premier League, con Willy Caballero ganando minutos.

Y Lampard ha hablado de su difícil situación. Lo hizo tras la conclusión del partido de los 'blues' ante los Wolves. "Es una decisión debido a su forma reciente", explicó el entrenador sobre la suplencia del guardameta español.

"He hecho una larga reflexión sobre todo, no solamente sobre las posiciones individuales, sino cómo evolucionamos como equipo. El hecho de que no hayamos firmado muchas porterías a cero no es solamente el reflejo del trabajo del portero, es un punto sobre el que debemos trabajar en equipo", afirma.

El ex del Athletic de Bilbao llegó a Londres en 2018 tras el pago de 80 millones de euros, convirtiéndose en el portero más caro de la historia del fútbol. Pero no ha encontrado su mejor versión en el Chelsea. "Es un periodo difícil para él", afirma Lampard.

"Tenía la impresión que Willy venía con confianza después de un buen desempeño contra el Manchester United la semana pasada . Era lo que necesitábamos para el partido de este domingo. Para la próxima temporada, lo pensaremos más tarde", sentencia.