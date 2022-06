Inglaterra perdió contra Hungría en su debut de la UEFA Nations League, pero lo más lamentable ocurrió en las gradas. Niños, que no superan los 14 años, abuchearon a los jugadores de la selección inglesa mientras se arrodillaban como gesto contra el racismo.

Sonaron los himnos de las respectivas selecciones pero, posteriormente, en los instantes previos al comienzo del encuentro, se escucharon pitos cuando los jugadores ingleses se arrodillaron. 30.00 aficionados poblaron las gradas del Puskás Aréna después de que la UEFA prohibiera la asistencia de público tras el comportamiento racista de los aficionados húngaros durante la Eurocopa de 2020.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310