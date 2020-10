Lío tremendo en el Athletic de Bilbao tras el fichaje frustrado de Fernando Llorente. El presidente, Aitor Elizegi, ha salido a dar explicaciones en rueda de prensa en la mañana de este jueves.

"Cogemos el teléfono, abrimos la puerta a cualquier persona que llama a nuestra casa. No sé quién activa la operación. El club no, desde luego. Este club habla con este jugador, pero no inicia ninguna conversación, no inicia ninguna negociación", ha afirmado el presidente.

Y en esa misma rueda de prensa, Rafa Alkorta, director deportivo de la entidad, ha desmentido a un periodista: "Yo dije que me llamaron, no que iniciaron nada. A ver si queda claro ya, no es tan difícil".

Pero 'Jugones' ha mostrado las imágenes en las que Alkorta sí afirma esas palabras. "Ellos fueron los que iniciaron el proceso", dijo el director deportivo.

Y Josep Pedrerol ha reaccionado de inmediato: "Alkorta, retratado".